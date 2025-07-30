Бельгийский вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа поделился своими планами на будущее после завершения карьеры футболиста. Голкипер давно увлекается автоспортом и мечтает об участии в престижных гоночных сериях.

«Когда я закончу играть в футбол, участие в гонках GT3 станет воплощением мечты. Если такое случится, я хотел бы сесть за руль машины, в которую смогу нормально вместиться. В болид Формулы-1 я просто не помещаюсь – моя голова торчит над «гало», так что это было бы опасно», – рассказал Куртуа в интервью ESPN.

Напомним, вратарь Реала был приглашен на Гран-при Бельгии, где после спринтерской гонки давал отмашку клетчатым флагом, а также вручал награды призерам.