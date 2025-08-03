Павел Василенко

Манчестер Юнайтед готов заплатить Барселоне 70 миллионов евро за одного из своих лучших игроков, Фермина Лопеса. Сообщается, что каталонцы готовы продать полузащитника, несмотря на его впечатляющий сезон, чтобы подписать новых игроков Маркуса Рашфорда и Жоана Гарсию.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик имеет много вариантов в полузащите, а ожидается, что Рафинья часто будет играть на позиции №10, чтобы дать Рашфорду больше минут на фланге. Марк Берналь также возвращается после длительного перерыва из-за травмы.

Деньги от продажи Фермина Лопеса представляют собой чистую прибыль для Барселоны, что помогло бы клубу вернуться к правилу 1-1. По этой же причине каталонцы также готовы попрощаться с Марко Касадо, который проявил интерес к мадридскому Атлетико.

22-летний Лопес в прошлом сезоне сыграл за Барселону 46 матчей, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.