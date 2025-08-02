Павел Василенко

Не секрет, что время Марка-Андре тер Штегена в Барселоне постепенно подходит к концу. Однако немец отказывается покидать команду, что усложняет ситуацию. Ожидается, что переговоры с вратарем начнутся в ближайшее время.

Тер Штеген получил серьезную травму колена вскоре после начала предыдущего сезона Ла Лиги. Сначала его заменил Инаки Пинья. Войцех Щенсный взял на себя эту роль в январе. Поляк получил огромное признание в клубе из столицы Каталонии.

После возвращения тер Штегена к полной форме, схема вратарей осталась неизменной. Щенсный остался номером один, но плохие новости для немца на этом не закончились. С приходом Жоана Гарсии он опустился на третье место в иерархии и не имеет будущего с каталонцами.

На протяжении нескольких дней руководство Барселоны работало над разрывом своих отношений с тер Штегеном. Однако сам игрок не собирается покидать Каталонию. В последние недели он, как сообщается, отклонил несколько предложений. Одно из них, как сообщается, было от Галатасарая, но оно не убедило 33-летнего игрока подписать контракт.

По данным Sport.es, ситуация вокруг вратаря становится все более серьезной, поскольку решающим является не только его присутствие в команде, но и финансовый аспект. Поскольку контракт немца заканчивается в 2028 году, до того времени он может заработать 42 миллиона евро.

СМИ сообщают, что если отсутствие тер Штегена продлится дольше четырех месяцев, клуб будет иметь право выплатить 80% его зарплаты. Это позитивно повлияет на финансы клуба и поспособствует подписанию контрактов с Маркусом Рэшфордом, Жоаном Гарсией и Войцехом Щенсным.

Ожидается, что Деку и тер Штеген проведут переговоры в ближайшие дни, в частности сразу после возвращения из тренировочного лагеря в Азии. Спортивный директор Барселоны хочет начать переговоры о будущем немца. Если он откажется уйти, целью будет изменение условий. Клуб не может позволить себе выплатить такую большую сумму запасному игроку.