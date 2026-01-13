Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении Майкла Кэррика новым главным тренером команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 44-летним специалистом подписан до окончания сезона 2025/26.

Для Кэррика это не первый опыт работы во главе красных дьяволов. В 2021 году он уже исполнял обязанности главного тренера МЮ и успел провести три матча: одержал победы над Арсеналом (3:2) и Вильярреалом (2:0), а также сыграл вничью с Челси (1:1). Теперь же ему доверено полноценно руководить командой на более длительной дистанции.

Напомним, 5 января 2026 года Манчестер Юнайтед объявил о прекращении сотрудничества с Рубеном Аморимом, после чего клуб перешёл к поиску нового наставника и в итоге остановился на кандидатуре Кэррика.

Майкл является одной из ключевых фигур в истории МЮ последних десятилетий как футболист. В составе клуба он провёл 464 матча и собрал впечатляющую коллекцию трофеев: пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Кэррик сразу присоединился к тренерскому штабу первой команды и работал под руководством Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера, набираясь опыта на высшем уровне. Также он имел самостоятельную практику: бывший игрок сборной Англии более двух с половиной лет, начиная с октября 2022-го, возглавлял Мидлсбро.

