Павел Василенко

Манчестер Юнайтед продолжает поиск временного главного тренера после увольнения Рубена Аморима, контракт с которым был досрочно расторгнут в понедельник. Клуб не спешит с окончательным решением, однако круг кандидатов постепенно сужается.

Сегодня должна состояться первая личная встреча Уле Гуннара Сульшера с руководством «красных дьяволов». Норвежский специалист обсудит возможность возвращения на «Олд Траффорд» в роли временного менеджера до завершения сезона. Для Сульшера это может стать очередным камбэком в клуб, который он уже возглавлял с 2018 по 2021 год.

По информации Sky Sports, еще одним серьезным кандидатом остается Майкл Каррик. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед уже провел встречу с руководством клуба в начале недели, где обсуждались условия и формат возможного сотрудничества. Именно Сульшер и Каррик на данный момент считаются двумя главными претендентами на роль кризисного менеджера.

Среди других вариантов рассматривались Рууд ван Нистелрой и нынешний исполняющий обязанности главного тренера Даррен Флетчер. Однако, по последним данным, их кандидатуры не являются приоритетными.

Клуб действует осторожно и не планирует объявлять нового тренера до матча Кубка Англии против Брайтона, который состоится в воскресенье. Сам Флетчер накануне заявил, что не вел никаких переговоров о своем будущем и полностью сосредоточен на подготовке команды.

Под его руководством Манчестер Юнайтед уже успел провести эмоциональный матч, сыграв вничью 2:2 с Бернли. За игрой с трибун наблюдали исполнительный директор Омар Берада и спортивный директор Джейсон Уилкокс, что лишь подчеркивает важность решений, которые клуб примет в ближайшее время.