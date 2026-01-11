Сульшер или Каррик? «Манчестер Юнайтед» выбирает нового временного тренера
Руководство клуба ищет нового наставника для команды
около 14 часов назад
Манчестер Юнайтед продолжает поиск временного главного тренера после увольнения Рубена Аморима, контракт с которым был досрочно расторгнут в понедельник. Клуб не спешит с окончательным решением, однако круг кандидатов постепенно сужается.
Сегодня должна состояться первая личная встреча Уле Гуннара Сульшера с руководством «красных дьяволов». Норвежский специалист обсудит возможность возвращения на «Олд Траффорд» в роли временного менеджера до завершения сезона. Для Сульшера это может стать очередным камбэком в клуб, который он уже возглавлял с 2018 по 2021 год.
По информации Sky Sports, еще одним серьезным кандидатом остается Майкл Каррик. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед уже провел встречу с руководством клуба в начале недели, где обсуждались условия и формат возможного сотрудничества. Именно Сульшер и Каррик на данный момент считаются двумя главными претендентами на роль кризисного менеджера.
Среди других вариантов рассматривались Рууд ван Нистелрой и нынешний исполняющий обязанности главного тренера Даррен Флетчер. Однако, по последним данным, их кандидатуры не являются приоритетными.
Клуб действует осторожно и не планирует объявлять нового тренера до матча Кубка Англии против Брайтона, который состоится в воскресенье. Сам Флетчер накануне заявил, что не вел никаких переговоров о своем будущем и полностью сосредоточен на подготовке команды.
Под его руководством Манчестер Юнайтед уже успел провести эмоциональный матч, сыграв вничью 2:2 с Бернли. За игрой с трибун наблюдали исполнительный директор Омар Берада и спортивный директор Джейсон Уилкокс, что лишь подчеркивает важность решений, которые клуб примет в ближайшее время.