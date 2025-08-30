Манчестер Юнайтед потерпел фиаско с продажей Антони
Бразилец не нашел себя в Англии
около 2 часов назад
Антони/ Фото - Бетис
Вингер Манчестер Юнайтед Антони не сможет присоединиться к Бетису, в котором провел вторую половину прошлого сезона.
Испанский клуб сообщил, что вышел из переговоров с представителями МЮ.
Нет никакой договоренности по Антони, и мы отозвали предложение. Мы не можем себе позволить такую сумму, а также те выплаты, которые Манчестер Юнайтед должен сделать игроку до трансфера.
УПЛ, Ярмолюк против Тутерова в АПЛ и, возможно, Забарный, Довбик и Цыганков. Что посмотреть 30 августа?