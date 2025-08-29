Сергей Стаднюк

После небольшого количества матчей в пятницу, суббота, 30 июня, де-факто начнет последний футбольный уикенд августа.

Традиционно начнут игровой день баталии ПФЛ. В рамках четвертого тура Первой лиги. Буковина примет Викторию, Ворскла в погоне за Черноморцем сыграет с Металлургом, а Металлисту противостоит Пробий.

12:00 | Буковина – Виктория. Прямая трансляция

14:00 | Ворскла – Металлург. Прямая трансляция

16:00 | Металлист – Пробий. Прямая трансляция

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Кривбасс примет Оболонь. Эпицентр снова сыграет с одним из лидеров в лице сенсационного Колоса. Металлист 1925 после Александрии сыграет с разобранным Рухом.

13:00 | Кривбасс – Оболонь. Прямая трансляция

15:30 | Колос – Эпицентр. Прямая трансляция

18:00 | Металлист 1925 – Рух. Прямая трансляция

Три матча АПЛ будут доступны на линейном канале Setanta Sports. Челси в лондонском дерби сыграет с потенциально будущим клубом Кевина Фулхэмом. Манчестер Юнайтед после позора в Кубке Англии постарается реабилитироваться с Бернли. Шокирующий новичок Лидс примет крепкий Ньюкасл.

14:30 | Челси – Фулхэм. Прямая трансляция

17:00 | Манчестер Юнайтед – Бернли. Прямая трансляция

19:30 | Лидс – Ньюкасл. Прямая трансляция

Сандерленд Назария Русина и Тимура Тютерова примет Брентфорд Егора Ярмолюка в АПЛ. Бавария на выезде сыграет против Аугсбурга в Бундеслиге. Эти матчи покажет линейный канал Setanta +.

17:00 | Сандерленд – Брентфорд. Прямая трансляция

19:30 | Аугсбург – Бавария. Прямая трансляция

В третьем туре испанской Ла Лиги Жирона примет Севилью. Накануне игры главный тренер каталонцев Мичел Санчес сообщил, что участие украинца Виктора Цыганкова в игре остается под вопросом. Также специалист честно признался, что хочет приобрести еще одного конкурента для голкипера Владислава Крапивцова. В других матчах мадридский Атлетико на выезде сыграет с Депортиво Алавес, Реал Андрея Лунина в супермятинге примет Мальорку.

18:00 | Алавес – Атлетико. Прямая трансляция

20:30 | Жирона – Севилья. Прямая трансляция

22:30 | Реал Мадрид – Мальорка. Прямая трансляция

Вернуться в состав ПСЖ в третьем туре французской Лиги 1 может украинец Илья Забарный. После успешного дебюта защитник неожиданно пропустил второй тур и ждет своего шанса. Также в этот игровой день можно посоветовать посмотреть, как Лилль попробует сломать оборону Лорьяна без многолетнего лидера Джонатана Дэвида.

18:00 | Лорьян – Лилль. Прямая трансляция

22:05 | Тулуза – ПСЖ. Прямая трансляция

Все ли так драматично у Артема Довбыка при Джан Пьеро Гасперини? Ответ на этот вопрос даст матч второго тура итальянской Серии А между Пизой и Ромой. В других матчах Аталанта в гостях сыграет с Пармой. Действующий чемпион Наполи примет Кальяри.

19:30 | Парма – Аталанта. Прямая трансляция

21:45 | Наполи – Кальяри. Прямая трансляция

21:45 | Пиза – Рома. Прямая трансляция