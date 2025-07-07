Павел Василенко

Криштиану Роналду впервые сфотографировали с тех пор, как он решил не присутствовать на похоронах Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе на прошлой неделе.

28-летний Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром в четверг на севере Испании.

Несчастный случай произошел всего через 11 дней после того, как Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардозо, которая является матерью его двух сыновей Диниса (4 года) и Дуарте (2 года), а также дочери Маффальды (8 месяцев).

Братья были похоронены на кладбище Гондомар в Португалии в субботу днем, и многие португальские товарищи Жоты по команде, включая Бернарду Силву и Рубена Невеша, отдали дань уважения нападающему.

Однако капитана сборной Португалии Роналду не было среди них.

На следующий день после похорон Роналду был сфотографирован отдыхающим на яхте на Майорке с Джорджиной Родригес.

Португальские СМИ сообщили, что 40-летний форвард находился на яхте, когда многие ожидали, что он вылетит в Гондомар, муниципалитет недалеко от Порту.

По данным португальского издания Record, Роналду мог решить не посещать мероприятие из-за деликатных обстоятельств, связанных со смертью его отца, Жозе Диниса Авейру, который умер в сентябре 2005 года, когда Роналду было лишь 20 лет.

Роналду был поражен известием о смерти Жоты, но говорят, что он не поехал, потому что не хотел, чтобы его присутствие затмило важность отдачи памяти Жоте и его брату.

Хотя нападающий Аль-Насра подвергся критике со стороны некоторых за своё отсутствие, его сестра публично выступила в защиту в социальных сетях.