Манчестер Юнайтед возвращается к матчам АПЛ после 24-дневного перерыва и сыграет с принципиальным соперником Лидсом, который продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Манчестер Юнайтед имел более трех недель, чтобы осмыслить разочарование от ничьей 2:2 с Борнмутом, в которой дважды было упущено преимущество. Этот результат принес одно очко в борьбе за выход в Лигу чемпионов. В данный момент «красные дьяволы» имеют семиочковый отрыв от шестого места, но не могут позволить себе терять очки, так как в следующих четырех турах сыграют с двумя командами, которые находятся непосредственно под ними. Хозяева матча имеют все основания для уверенности: в последний раз «Юнайтед» проигрывал на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге в ноябре (6 побед, 3 ничьих). Лишь трое тренеров могут похвастаться более длинной серией домашних побед на старте работы в лиге, чем Майкл Кэррик (6 побед).

Лидс возобновляет борьбу за выживание после психологически важной победы над Вест Хэмом в серии пенальти в Кубке Англии, которая вывела их в полуфинал. Избежание немедленного возвращения в Чемпионшип остается главным приоритетом для «белых». Команда имеет минимальный запас в четыре очка над зоной вылета. Не выиграв ни одного из шести последних матчей АПЛ и не забив в последних четырех (4 ничьих, 2 поражения), Лидс держится благодаря крепкой обороне. Особенно трудно их обыграть на выезде: семь из восьми последних выездных матчей в лиге завершились вничью (1 поражение).

История встреч

После ничьей 1:1 в матче первого круга в январе Лидс стремится не проиграть оба матча АПЛ против Манчестер Юнайтед в сезоне впервые с 1994/95 года. Однако в последний раз Лидс побеждал на «Олд Траффорд» в чемпионате более 45 лет назад (7 ничьих, 11 поражений).

Прогноз

Лидс в последнее время демонстрирует очень крепкую игру в обороне, поэтому ставка на тотал меньше 2,5 голов выглядит наиболее безопасным вариантом в матче против потенциально «ржавых» хозяев.

