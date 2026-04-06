Владимир Кириченко

Лидс прошел Вест Хэм (2:2, 4:2 в серии пенальти) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Команда впервые за 39 лет вышла в полуфинал турнира. Это повторение результата Лестера, который в 2021 году также впервые за 39 лет пробился в 1/2 финала. Это самая длительная пауза между выходами на эту стадию в истории турнира.

39 - Leeds United have reached their first FA Cup semi-final since 1986-87 (39 years ago); the biggest gap between semi-final appearances since Leicester City in 2020-21 (also 39), who went on to lift the trophy that campaign. Dream. pic.twitter.com/iPPYugKIn7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 5, 2026

В 1/2-й финала Лидс сыграет с Челси. Матч состоится 25 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

