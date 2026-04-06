Лидс впервые за 39 лет вышел в полуфинал Кубка Англии
Белые повторили достижение Лестера
около 2 часов назад
Лидс / Фото - Leeds
Лидс прошел Вест Хэм (2:2, 4:2 в серии пенальти) в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Команда впервые за 39 лет вышла в полуфинал турнира. Это повторение результата Лестера, который в 2021 году также впервые за 39 лет пробился в 1/2 финала. Это самая длительная пауза между выходами на эту стадию в истории турнира.
В 1/2-й финала Лидс сыграет с Челси. Матч состоится 25 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
