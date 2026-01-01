Павел Василенко

Энцо Мареска больше не является главным тренером Челси, а подробности его ухода со «Стэмфорд Бридж» лишь подогревают интерес к этой истории. Как сообщают английские СМИ, расставание с итальянским специалистом произошло стремительно, но предпосылки для него накапливались в течение нескольких недель.

Уже в новогоднюю ночь в британской прессе появились первые сигналы о том, что позиции Марески серьезно пошатнулись. А уже 1 января Челси официально объявил о расторжении контракта с 45-летним тренером. На решение руководства повлияли не только нестабильные результаты команды, но и внутренняя напряженность в клубе, которая с каждой неделей становилась все более ощутимой.

Дополнительным фактором, как утверждает The Athletic, стало поведение самого Марески. Согласно условиям контракта, он был обязан информировать руководство Челси о любых переговорах с другими клубами. Итальянец якобы дважды сообщал боссам «синих» о контактах с Манчестер Сити – в октябре и в начале декабря.

В Манчестере Мареску рассматривают как одного из потенциальных преемников Хосепа Гвардиолы, чей контракт действителен до середины 2027 года. В клубе не исключают, что испанец может не захотеть его продлевать. Сам Мареска имеет высокую репутацию в Манчестер Сити, ведь ранее работал там тренером молодежной команды и ассистентом Гвардиолы.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ближайшим соперником Челси станет именно Манчестер Сити. К этому матчу лондонцев будет готовить временный наставник.