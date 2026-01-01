Челси согласовал отставку Марески
Мудрик остался без тренера
Энцо Мареска / Фото - ФК Челси
Челси и главный тренер Энцо Мареска решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.
Во время своей работы в клубе итальянец привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и Кубке чемпионов стран. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба.
Стороны пришли к выводу, что смена тренера поможет «аристократам» вернуться в борьбу во всех четырех турнирах с участием Челси.
Инсайдеры утверждают, что Мареска был недоволен своим положением в клубе из-за вмешательства руководителей клуба, что побудило наставника подать в отставку.
Актуальным остается вопрос, кто будет руководить Челси в воскресном матче 20 тура АПЛ против Манчестер Сити.