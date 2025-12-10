Мареска назвал момент, когда Челси потерял контроль над игрой с Аталантой
«Синие» проиграли, ведя в счете по ходу матча Лиги чемпионов
около 3 часов назад
Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался по поводу поражения своих подопечных в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Аталанты (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Я считаю, что в Аталанте очень много сильных игроков. Эдерсон – замечательный игрок, Лукман – замечательный игрок, Де Кетеларе – замечательный игрок, так что у них есть разные исполнители высокого уровня.
Все изменилось после того, как мы пропустили первый мяч. С этого момента мы потеряли часть контроля над игрой. До этого мы владели инициативой и демонстрировали качественный футбол
