Аталанта в рамках 6-го тура Лиги чемпионов принимала Челси. Матч в Бергамо завершился со счетом 2:1.

В первом тайме лондонцы открыли счет на 25-й минуте, когда Жоао Педро результативным ударом завершил разыгранный корнер в исполнении команды Энцо Марески.

После перерыва действующий победитель Лиги конференций получил двойной ответный удар. Сначала Скамакка в начале второй 45-минутки восстановил паритет, а на 83-й минуте ни один из игроков Челси не помешал Де Кетеларе ворваться в штрафную и поразить ближний угол ворот Санчеса.

Аталанта благодаря победе над Челси поднялась на 3 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Челси с 10 баллами выпал из топ-8.

Лига чемпионов. 6 тур

Аталанта - Челси 2:1

Голы: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 - Жоао Педро, 25

17-летний талант стал героем победы Баварии над Спортингом.