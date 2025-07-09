Мареска: «Очень счастливы, что вышли в финал Клубного чемпионата мира»
Главный тренер Челси оценил победу над Флуминенсе и выступление команды в сезоне
около 1 часа назад
Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал выход лондонцев в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале команда победила Флуминенсе со счетом 2:0 благодаря дублю Жоао Педро.
– Это большое достижение. Сезон был фантастическим, мы вошли в топ-4 АПЛ, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале этого турнира – мы очень, очень счастливы.
Мы знаем, что у нас есть игроки, способные забивать, и мы должны помогать им оказываться в таких ситуациях. Мы знаем, что Жоао это умеет. Николас Джексон – наш игрок. В прошлом сезоне он сыграл почти во всех матчах. Сегодня Жоао вышел в стартовом составе, и он был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции внутри команды, потому что знаю, как сложно играть в каждом матче.
Мы движемся от игры к игре. Наконец, нас ждет последний матч сезона, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир.
Также Мареска отметил, что в другом полуфинале Реал - ПСЖ в финале встретятся два топ-клуба.
– Это две команды самого высокого уровня, одна выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне, другая – в прошлом. Это топ-клубы, но мы гордимся и счастливы быть здесь, – сказал наставник Челси в интервью DAZN.