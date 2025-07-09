Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал выход лондонцев в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале команда победила Флуминенсе со счетом 2:0 благодаря дублю Жоао Педро.

– Это большое достижение. Сезон был фантастическим, мы вошли в топ-4 АПЛ, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале этого турнира – мы очень, очень счастливы.

Мы знаем, что у нас есть игроки, способные забивать, и мы должны помогать им оказываться в таких ситуациях. Мы знаем, что Жоао это умеет. Николас Джексон – наш игрок. В прошлом сезоне он сыграл почти во всех матчах. Сегодня Жоао вышел в стартовом составе, и он был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции внутри команды, потому что знаю, как сложно играть в каждом матче.

Мы движемся от игры к игре. Наконец, нас ждет последний матч сезона, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир.