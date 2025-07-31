Сергей Стаднюк

Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат Мирон Маркевич после первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер (2:4) и перед ответной игрой назвал футболиста «горняков», который заслужил попробовать свои силы в сборной Украины.

В первом матче вся команда Шахтера хорошо играла. Я рад за Очеретько, что он наконец играет в основном составе. Судаков значительно прибавил. Ну а бразильцы — это отдельная тема, мне очень нравится, как они играют. Способен ли Очеретько усилить сборную Украины? Почему бы и нет, если он продолжит так играть. В сборной есть проблема на позиции опорного полузащитника, и Очеретько способен её решить. Нужно следить за ним в еврокубках и УПЛ, он хорошо сыграл за молодежку, — заявил Маркевич в интервью Sport-Express UA. Мирон Маркевич

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже в четверг, 31 июля, на странице события Шахтер – Бешикташ на Xsport. Начало – в 21:00.

Ранее Маркевич дал смелый прогноз на ответный матч между Шахтером и Бешикташем.