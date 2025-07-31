Роберто Манчини может вернуться в Турцию. По данным портала Sporx, руководство Бешикташа рассматривает кандидатуру итальянского специалиста как основную на случай неудачи в Лиге Европы. Клуб уже планирует переговоры с тренером, который в 2020 году привел сборную Италии к триумфу на чемпионате Европы.

Итальянец остается без клуба с октября прошлого года, когда он завершил работу со сборной Саудовской Аравии. Ранее Манчини уже работал в Турции — в сезоне 2013/14 возглавлял стамбульский Галатасарай.

Напомним, 31 июля Шахтер и Бешикташ сыграют ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. В первой встрече турецкий клуб победил 4:2. Этот результат вызвал недовольство у руководства клуба, которое не исключает возможного увольнения Уле Гуннара Сульшера в случае повторной неудачи.