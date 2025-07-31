Пресс-конференция главного тренера Шахтера Арды Турана перед вторым матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с Бешикташем:

– У Бешикташа, по сравнению с первым матчем, не будет Фернандеша, которого продали в другой клуб. Есть ли какие-то проблемы у Шахтера с составом?

– Прежде всего Жедсон Фернандеш – важный футболист. Я знаю это, потому что мы играли вместе в Галатасарае. Что касается состава на завтрашний матч, у нас есть только одна потеря – Криськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся, ведь это отличный полузащитник, который будет очень важен в наших будущих планах как шестерка. Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они сыграют важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только у Марлона Сантоса было небольшое повреждение, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к завтрашней игре.

Ответный матч Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по киевскому времени на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).