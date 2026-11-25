Маркевич раскрыл рецепт победы Шахтёра над Фенербахче: «Нельзя давать им свободно дышать»
Опытный специалист дал прогноз на поединок «горняков»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью Meta.ua оценил шансы Шахтера на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов и дал несколько советов команде Арды Турана.
«Футболистам Фенербахче нельзя давать свободно дышать, поскольку в их составе есть игроки, способные решить эпизод. Это тот самый Ромелу Лукаку.
«Горнякам» необходимо сидеть на ноге у соперника, не давать спокойно принимать мяч и самим стараться быстрее действовать у ворот турков. В таких обстоятельствах можно рассчитывать на успех.
В этом лобовом поединке ставлю на трудную, но победу Шахтера. Счет? Это не имеет значения, важно заработать три очка», – сказал Маркевич.
Сегодня Шахтер встретится с Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00.
После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.
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