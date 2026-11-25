Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью Meta.ua оценил шансы Шахтера на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов и дал несколько советов команде Арды Турана.

«Футболистам Фенербахче нельзя давать свободно дышать, поскольку в их составе есть игроки, способные решить эпизод. Это тот самый Ромелу Лукаку.

«Горнякам» необходимо сидеть на ноге у соперника, не давать спокойно принимать мяч и самим стараться быстрее действовать у ворот турков. В таких обстоятельствах можно рассчитывать на успех.

В этом лобовом поединке ставлю на трудную, но победу Шахтера. Счет? Это не имеет значения, важно заработать три очка», – сказал Маркевич.