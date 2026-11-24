Марокко не смирилось с решением CAS по Кубку африканских наций
Федерация готовит юридический ответ
Королевская марокканская федерация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который вернул Сенегалу титул чемпиона Кубка африканских наций 2025 года. Марокканская сторона выразила недовольство вердиктом и заявила, что намерена использовать все доступные юридические средства для его оспаривания.
В частности, федерация поставила под сомнение беспристрастность рассмотрения дела. По утверждению марокканцев, немецкий арбитр Ульрих Хаас, входивший в состав коллегии CAS, контактировал с президентом Федерации футбола Сенегала Абдуллаем Фаллом за 48 часов до принятия решения. В Марокко считают, что этот эпизод мог поставить под сомнение доверие к арбитражной процедуре.
Также марокканская сторона не согласна с трактовкой ситуации, когда сенегальские футболисты покинули поле во время финала. Федерация утверждает, что CAS не учел положения IFAB и ФИФА относительно самовольного оставления поля игроками и предусмотренных за это дисциплинарных санкций.
Напомним, CAS восстановил первоначальный результат финала – победу Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время.
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