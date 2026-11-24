Павел Василенко

Королевская марокканская федерация футбола отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который вернул Сенегалу титул чемпиона Кубка африканских наций 2025 года. Марокканская сторона выразила недовольство вердиктом и заявила, что намерена использовать все доступные юридические средства для его оспаривания.

В частности, федерация поставила под сомнение беспристрастность рассмотрения дела. По утверждению марокканцев, немецкий арбитр Ульрих Хаас, входивший в состав коллегии CAS, контактировал с президентом Федерации футбола Сенегала Абдуллаем Фаллом за 48 часов до принятия решения. В Марокко считают, что этот эпизод мог поставить под сомнение доверие к арбитражной процедуре.

Также марокканская сторона не согласна с трактовкой ситуации, когда сенегальские футболисты покинули поле во время финала. Федерация утверждает, что CAS не учел положения IFAB и ФИФА относительно самовольного оставления поля игроками и предусмотренных за это дисциплинарных санкций.

Напомним, CAS восстановил первоначальный результат финала – победу Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время.