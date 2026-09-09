Павел Василенко

Почти четыре года прошло с чемпионата мира в Катаре, где сборная Марокко стала главным сюрпризом турнира. Африканская команда заняла историческое четвертое место, покорив болельщиков всего мира.

Теперь в марокканском лагере вспыхнул серьезный конфликт. Один из главных героев того мундиаля Софьян Амрабат объявил о приостановке выступлений за национальную команду.

Опытный полузащитник заявил, что не будет играть за Марокко, пока команду возглавляет Мохамед Уахби. При этом Амрабат подчеркнул, что его решение не является окончательным завершением международной карьеры. Он оставляет возможность вернуться в сборную в будущем.

«Это было чрезвычайно сложное решение, но я не чувствую, что могу продолжать представлять сборную под руководством нынешнего тренера», – заявил футболист.

Амрабат не стал раскрывать конкретные причины своего решения. По его словам, из уважения к национальной команде и всем причастным он предпочитает оставить их в тайне.

В то же время полузащитник решил заранее сообщить болельщикам о своей позиции, чтобы они знали, что в ближайшее время его не будет в составе сборной.

Таким образом, один из самых известных игроков исторического марокканского похода на чемпионате мира взял паузу в выступлениях за национальную команду. При этом двери для будущего возвращения Амрабат окончательно не закрыл.