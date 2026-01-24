Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Арсенала Итан Нванери продолжит сезон во Франции. Пресс-служба Марселя подтвердила, что англичанин присоединился к команде на правах аренды до завершения текущей кампании.

Ранее в медиа появлялась информация, что эта арендная сделка является платной для Марселя, однако она якобы не предусматривает пункта о выкупе. Так что речь идет именно о временном переходе без гарантированной возможности оформить полноценный трансфер летом.

Нванери является воспитанником академии Арсенала и всю свою профессиональную карьеру провел в структуре лондонского клуба, постепенно пробиваясь в первую команду и получая игровую практику в различных турнирах. В текущем сезоне Итан сыграл 12 матчей на клубном уровне, отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.

