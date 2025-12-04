Сергей Разумовский

Перенесенный матч 13-го тура Первой лиги между Черниговом и СК Металлург Запорожье, который 4 декабря должен был начаться в 11:00, так и не стартовал из-за ситуации с безопасностью. Ввиду объявленной воздушной тревоги и риска ракетно-дроновых ударов было принято решение отложить начало встречи.

Во время подготовки к игре над Чернигов-Ареной зафиксировали пролет ударного БПЛА. Город в течение нескольких часов находился под атакой российских ударных дронов, а воздушная тревога была объявлена на большей части территории Черниговской области, что сделало проведение матча в таких условиях невозможным.

Впоследствии поединок был официально перенесен, о чем сообщила пресс-служба Чернигова. После примерно двух часов ожидания команда Металлург, действуя в соответствии с регламентом соревнований, приняла решение не оставаться на стадионе дольше и отправилась домой. Новая дата проведения матча будет определена и объявлена позже после соответствующего решения ПФЛ.

На данный момент Чернигов имеет в своем активе 15 очков и находится в зоне переходных матчей за право сохранения прописки в Первой лиге. Металлург с девятью очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице и рискует вылететь во Вторую лигу напрямую.

