Сергей Разумовский

Команда ФК Чернигов посетила Черниговский военный госпиталь. Игроки пообщались с раненными защитниками и защитницами, пожелали им скорейшего выздоровления и стали зрителями концерта, посвященного Дню сержанта ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба «городских жителей».

Клуб также передал госпиталю подарки для досуга военных – технику, которая поможет поддерживать моральный дух, разнообразить время в период реабилитации и организовывать яркие концертные программы для бойцов.

Исполняющая обязанности заместителя командира по психической поддержке персонала Алла Свириденко провела экскурсию и познакомила футболистов с военными. Во время визита команда встретилась с Александром Яременко – защитником, который недавно был автором символического первого удара в матче ФК Чернигов против Подолья. Несмотря на ранения, Александр готовится к соревнованиям и мечтает выступить на международных стартах в США. Вместе с начальником отделения физической реабилитации Игорем Шмаковым он провел экскурсию по реабилитационному центру, где военные проходят восстановление.

Мы увидели силу духа, которая ни с чем не сравнима. Каждый военный — это пример. Было приятно пообщаться, услышать их истории, почувствовать атмосферу поддержки. Для нас важно приезжать, делиться эмоциями, дарить хоть немного тепла. Надеюсь, наш визит добавил ребятам и девушкам настроения и веры в скорейшее выздоровление. Вячеслав Койдан полузащитник ФК Чернигов

