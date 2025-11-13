Сергей Разумовский

Во время матча европейской квалификации на чемпионат мира‑2026 между сборными Франции и Украины состоится церемония почтения памяти по случаю 10‑й годовщины терактов в Париже, информирует L’Équipe.

По данным издания, во время поединка предусмотрены памятные мероприятия: на стадионе развернут баннер с призывом к миру и отсылкой к войне в Украине. В УЕФА дали добро на инициативу. Федерация футбола Франции пригласила на матч и церемонию Франсуа Олланда (президента страны в 2015 году) и Бернара Казнёва (тогдашнего министра внутренних дел), а также представителей пожарной службы и полиции.

Напомним, 13–14 ноября 2015 года в Париже и его окрестностях произошла серия терактов радикальных исламистов: погибли 131 человек, более 400 получили ранения. Один из нападений случился рядом со стадионом Стад де Франс, где в тот вечер играли сборные Франции и Германии.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 13 ноября, на странице события Франция – Украина на Xsport. Начало – в 21:45.

Ранее определилась заявка сине-желтых на крайне важный матч. Команде Сергея Реброва не помогут несколько лидеров.