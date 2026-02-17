Сергей Разумовский

Уже во вторник, 17 февраля, футбольных болельщиков ожидает старт решающей фазы плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 — турнира, который ежегодно собирает наибольшее внимание не только в Европе, но и во всем мире. Одной из главных интриг игрового дня станет противостояние между Бенфикой и Реалом — поединок, который обещает быть особенно напряженным и драматичным.

Особое внимание будет приковано к фигуре главного тренера Бенфики Жозе Моуринью. Для португальского специалиста это настоящий символический матч: ведь в ответной игре он впервые вернется на легендарный стадион Сантьяго Бернабеу после своего ухода из мадридского клуба в 2013 году. Накануне важнейшей встречи Лиги чемпионов у Жозе возникли проблемы со здоровьем — ему пришлось обратиться к врачам из-за инфекции в ухе, тем не менее, тренер уже сообщил, что полностью готов к работе и планирует быть у руля команды во время матча.

Еще одной интересной деталью будущего противостояния станет украинский след в составе Бенфики, которую защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Особенно стоит упомянуть о голе украинского голкипера в матче между этими командами во время группового этапа — именно тот результат позволил Бенфике оказаться в плей-офф и создал нынешнюю афишу. Теперь болельщиков интересует, сможет ли Трубин отличиться неожиданными подвигами во второй раз, получит ли шанс увидеть на поле Георгия Судакова и выпустит ли Реал в стартовом составе другого украинского вратаря, Андрея Лунина.

Украинские зрители смогут наблюдать за этим ярким поединком в прямом эфире. Посмотреть матч Бенфика – Реал можно будет на медиасервисе MEGOGO, а также на телеканале MEGOGO Футбол 2 в кабельных сетях. Начало трансляции запланировано на вечерний прайм-тайм — фанаты смогут ощутить атмосферу большого футбола вместе с лучшими командами Европы.

