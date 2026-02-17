Сергей Разумовский

Уже во вторник, 17 февраля, начнется решающая фаза плей-офф самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. Этот этап сосредоточит внимание сотен миллионов болельщиков по всему миру. Особый интерес вызовет первый матч стыкового раунда, в котором встретятся Монако и ПСЖ — один из главных афиш для украинских поклонников футбола.

Отдельно выделяется кадровая ситуация, сложившаяся накануне в составе парижан. В очередной раз Люка Шевалье остался на скамейке запасных в провальном матче с Ренном (1:3), тогда как игра украинского центрального защитника Ильи Забарного вызвала критику и новый всплеск обсуждений в СМИ и среди специалистов. Оба этих футболиста присоединились к парижской команде летом. К сожалению, на данный момент они больше ассоциируются с резервом, чем с основой, и перспективы в ближайшее время попасть в стартовый состав остаются под вопросом.

Однако именно выступление в Лиге чемпионов может стать для Ильи Забарного шансом изменить ситуацию в свою пользу. Успешная игра на таком уровне поможет не только реабилитироваться в глазах тренерского штаба и болельщиков, но и закрепить свое место в составе ПСЖ.

Украинские зрители смогут следить за этим принципиальным противостоянием в прямом эфире. Посмотреть первый матч плей-офф Лиги чемпионов между Монако и ПСЖ можно будет на медиасервисе MEGOGO, а также на телеканале MEGOGO Футбол 2 в кабельных сетях. Начало трансляции запланировано на вечерний прайм-тайм.

Ранее сообщалось, что Забарный может вернуться в Англию.