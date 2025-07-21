Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. С кем может сыграть Шахтер?
Известны результаты жеребьевки
21 минуту назад
Фото: УЕФА
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий Шахтёр узнал потенциальных соперников на этой стадии турнира. «Горняки» могут сыграть с победителем пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).
Чтобы принять участие в третьем раунде квалификации Лиги Европы, Шахтёру нужно обыграть турецкий Бешикташ во втором раунде отбора турнира (матчи 24 и 31 июля).
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в следующий раунд турнира, а команды, которые проиграют, перейдут в четвертый раунд квалификации Лиги конференций.
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