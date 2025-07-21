УЕФА сузил круг потенциальных соперников Шахтера в третьем раунде квалификации Лиги Европы
Организация европейского футбола сообщила подробности
43 минуты назад
Фото: ФК Шахтёр
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы. По её итогам потенциального соперника узнает донецкий Шахтёр, который во втором раунде отбора турнира встретится с турецким Бешикташем.
Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьёвке.
Потенциальные соперники Шахтёра в третьем раунде квалификации Лиги Европы
- Побеждённый в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- Побеждённый в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Побеждённый в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в четвёртый раунд квалификации ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.
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