Павел Василенко

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы. По её итогам потенциального соперника узнает донецкий Шахтёр, который во втором раунде отбора турнира встретится с турецким Бешикташем.

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьёвке.

Потенциальные соперники Шахтёра в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Побеждённый в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Побеждённый в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Побеждённый в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в четвёртый раунд квалификации ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.