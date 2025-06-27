Павел Василенко

По данным местной прокуратуры, французский футболист Килиан Мбаппе подал официальную жалобу на своего бывшего работодателя ПСЖ, заявив о моральном преследовании.

Чемпион мира 2018 был одной из самых ярких звезд ПСЖ в последние годы. Однако он давно хотел покинуть Францию, и в его последнем сезоне между ним и клубом наблюдалось заметное напряжение.

ПСЖ предложил ему наиболее выгодный контракт в своей истории в 2022 году, но отношения значительно охладились после его объявленного ухода. Клуб пытался продать его в саудовский клуб Аль-Хиляль, и в результате он ушел свободным агентом в Реал Мадрид в прошлом году.

26-летний нападающий продолжает спорить с парижанами из-за невыплаченной зарплаты в размере 55 миллионов евро и совсем недавно выразил недовольство тем, как к нему отнеслись в клубе перед сезоном 2023/2024.

После того как он сообщил руководству, что не будет продлевать контракт, ПСЖ не допустил его на предсезонные сборы в Японии и Южной Корее, а также на следующий матч открытия Лиги 1. По данным агентства AP, Мбаппе осуждает изоляцию, в которую его поставил парижский клуб.

Ранее сообщалось, что Мбаппе из-за проблем со здоровьем похудел на пять килограммов.