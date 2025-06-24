Павел Василенко

Килиан Мбаппе еще не дебютировал за Реал Мадрид на Клубном чемпионате мира из-за серьезных проблем со здоровьем, которые возникли у него сразу после прибытия в Соединенные Штаты.

Нападающий сборной Франции присоединился к команде после выступления в Лиге наций, но вскоре почувствовал сильную боль в животе.

Медицинские обследования подтвердили, что это острый гастроэнтерит – воспаление желудка и кишечника, вызывающее рвоту, диарею, спазмы и общее истощение.

Из-за болезни Мбаппе не тренировался с командой в течение нескольких дней и находится в полной изоляции с особой диетой, основанной исключительно на фруктах и жидкости. По информации клуба, он потерял четыре-пять килограммов всего за несколько дней, что обеспокоило медицинскую команду Реала.

В настоящее время он приступил к легким тренировкам в спортзале, но точной даты, когда он полностью готов вернуться на поле, пока нет.

Следующий матч Реала состоится в четверг вечером против Зальцбурга в третьем туре группового этапа турнира. Однако возрастает вероятность того, что Мбаппе не сыграет ни минуты до конца турнира.

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо заявил, что не будет торопиться с возвращением Мбаппе, пока он полностью не выздоровеет и не восстановит силы после изнуряющей инфекции.