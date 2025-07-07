Полузащитник мадридского Атлетико и один из лидеров сборной Аргентины Родриго де Пауль заинтересован в переходе в Интер Майами. По информации Inter Miami News Hub, игрок с энтузиазмом воспринимает идею пополнить ряды американского клуба, где уже выступает его близкий друг Лионель Месси.

По слухам, именно Месси убеждает руководство Интера активнее работать над трансфером де Пауля. Аргентинец не скрывает своего желания играть в одном клубе с капитаном сборной и, по имеющимся данным, не хочет затягивать с переездом.

Однако, быстрый трансфер маловероятен. Скорее всего, переход может произойти после завершения чемпионата мира 2026 года, к которому оба игрока готовятся в составе национальной команды.

Контракт де Пауля с Атлетико действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Между тем, саудовский клуб стремится любой ценой подписать Месси.