Павел Василенко

Лионель Месси сыграл ключевую роль в победе Интер Майами над Цинциннати со счетом 4:0 в полуфинале Восточной конференции MLS. Аргентинец забил один гол и сделал три результативные передачи.

Таким образом, Месси теперь имеет 404 результативные передачи, повторив абсолютный рекорд легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Аргентинец в настоящее время достиг отметки в 896 голов за свою карьеру.

Насколько он доминирует, лучше всего показывает тот факт, что Месси забил 17 голов и сделал 15 результативных передач в своих последних 14 играх.

В финале MLS Интер Майами сыграет против Нью-Йорк Сити, который выбил Филадельфию Юнион с минимальным счетом 1:0.