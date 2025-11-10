Месси установил магический рекорд и растрогал мир: посвятил исторический матч самому дорогому человеку
Звездный форвард продолжает радовать своих поклонников
около 1 часа назад
Лионель Месси вновь вошел в историю мирового футбола – 38-летний аргентинец записал на свой счет 400-ю результативную передачу в карьере. Но еще больший резонанс, чем сам рекорд, вызвало его искреннее празднование после финального свистка.
В матче 1/8 финала MLS Интер Майами разгромил Нэшвилл (4:0), обеспечив себе выход в четвертьфинал. Дубль Месси и два гола Тадео Альенде стали залогом яркой победы.
Однако после игры Лео не спешил радоваться вместе с партнерами. Он направился на трибуны, где его ждала мать. Месси обнял её и подарил футболку с исторического матча, посвятив ей свой юбилейный ассист.
Трогательный момент быстро стал вирусным в соцсетях, а болельщики со всего мира отметили, что даже после сотен наград и рекордов Месси остается верен главным ценностям – семье и благодарности.
В этом сезоне звезда MLS уже имеет 37 голов и 19 ассистов в 39 матчах, а его контракт с Интером действует до 2028 года.
Поделиться