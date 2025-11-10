Павел Василенко

Лионель Месси вновь вошел в историю мирового футбола – 38-летний аргентинец записал на свой счет 400-ю результативную передачу в карьере. Но еще больший резонанс, чем сам рекорд, вызвало его искреннее празднование после финального свистка.

В матче 1/8 финала MLS Интер Майами разгромил Нэшвилл (4:0), обеспечив себе выход в четвертьфинал. Дубль Месси и два гола Тадео Альенде стали залогом яркой победы.

Однако после игры Лео не спешил радоваться вместе с партнерами. Он направился на трибуны, где его ждала мать. Месси обнял её и подарил футболку с исторического матча, посвятив ей свой юбилейный ассист.

Lionel Messi tossed his match shirt to his mum after reaching 400 career assists in Inter Miami’s win over Nashville! 🇦🇷



A truly special moment between a son and his biggest supporter. ❤️ pic.twitter.com/CXXlkYAiF6 — CentreGoals. (@centregoals) November 9, 2025

Трогательный момент быстро стал вирусным в соцсетях, а болельщики со всего мира отметили, что даже после сотен наград и рекордов Месси остается верен главным ценностям – семье и благодарности.

В этом сезоне звезда MLS уже имеет 37 голов и 19 ассистов в 39 матчах, а его контракт с Интером действует до 2028 года.