Месси — машина! 894 гола, 400 ассистов и ещё одна магическая ночь в Майами
Аргентинец помог своей команде одержать победу
Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В 38 лет аргентинский маэстро вновь стал главным героем – на этот раз в триумфе Интера Майами над «Нэшвиллом» (4:0) в серии плей-офф Лиги MLS. Благодаря этой победе команда из Флориды уверенно движется к четвертьфиналу, где встретится с Цинциннати.
Месси забил дважды в первом тайме, доведя свой невероятный актив до 894 голов в карьере. До исторической отметки в 900 забитых мячей ему не хватает лишь шести.
Аргентинец не только забивал, но и раздавал голевые передачи. Именно после его паса Жорди Альба ассистировал Тадео Альенде для третьего гола, а еще одна передача от Месси завершила разгром – 4:0.
Этот матч стал особенным и по другой причине: Месси оформил 400-й ассист в карьере, что является абсолютным рекордом среди действующих футболистов. Впереди лишь легендарный Ференц Пушкаш с 404 результативными передачами – и, кажется, этот рекорд также вскоре падет.
В 2025 году Месси остается феноменом: 44 гола и 21 ассист в 50 матчах.
