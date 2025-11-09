Павел Василенко

Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В 38 лет аргентинский маэстро вновь стал главным героем – на этот раз в триумфе Интера Майами над «Нэшвиллом» (4:0) в серии плей-офф Лиги MLS. Благодаря этой победе команда из Флориды уверенно движется к четвертьфиналу, где встретится с Цинциннати.

Месси забил дважды в первом тайме, доведя свой невероятный актив до 894 голов в карьере. До исторической отметки в 900 забитых мячей ему не хватает лишь шести.

Аргентинец не только забивал, но и раздавал голевые передачи. Именно после его паса Жорди Альба ассистировал Тадео Альенде для третьего гола, а еще одна передача от Месси завершила разгром – 4:0.

Этот матч стал особенным и по другой причине: Месси оформил 400-й ассист в карьере, что является абсолютным рекордом среди действующих футболистов. Впереди лишь легендарный Ференц Пушкаш с 404 результативными передачами – и, кажется, этот рекорд также вскоре падет.

В 2025 году Месси остается феноменом: 44 гола и 21 ассист в 50 матчах.