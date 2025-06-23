Павел Василенко

Харьковский Металлист 1925 заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров чемпионата Албании – нападающего тиранского Динамо Сити Питера Итодо Манделы. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

В сезоне 2024/25 Мандела провел 33 игры за Динамо Сити во всех турнирах, забив 21 гол и отдав пять результативных передач.

В чемпионате Албании нигериец вошел в топ-5 лучших бомбардиров кампании, забив 12 голов в 26 матчах регулярного чемпионата и еще гол в двух матчах плей-офф.

Несколько дней назад Младен Бартулович возглавил Металлист 1925.