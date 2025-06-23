Металлист 1925 интересуется нигерийским форвардом
Футболист может переехать в Украину
24 минуты назад
Фото: Instagra
Харьковский Металлист 1925 заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров чемпионата Албании – нападающего тиранского Динамо Сити Питера Итодо Манделы. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.
В сезоне 2024/25 Мандела провел 33 игры за Динамо Сити во всех турнирах, забив 21 гол и отдав пять результативных передач.
В чемпионате Албании нигериец вошел в топ-5 лучших бомбардиров кампании, забив 12 голов в 26 матчах регулярного чемпионата и еще гол в двух матчах плей-офф.
Несколько дней назад Младен Бартулович возглавил Металлист 1925.