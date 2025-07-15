Павел Василенко

Руководством Металлиста 1925 назначен технический директор клуба. Им стал Александр Владимирович Рогачевский.

Рогачевский имеет более 15 лет опыта работы в спорте и футболе в частности. Его профессиональный путь включает:

С 2008 по 2016 год работал в ФК Металлист, руководил подготовкой стадиона и объектов клуба к Евро-2012 и проводил матчи Евро в Харькове, работал на должностях операционного и коммерческого директора;

С 2016 по 2023 год работал на стадионе «Металлист» на должности коммерческого директора;

С 2019 по 2022 год работал в БК Харьковские Соколы менеджером по организации матчей;

С 2023 по 2025 год работал в ФК ЛНЗ на должности коммерческого директора.