Сергей Разумовский

Металлист 1925 начал процедуру возврата средств за билеты на матч 15-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса, который так и не был доигран из-за проблем с электроснабжением. Как сообщила пресс-служба клуба, 8 декабря стартовало официальное возмещение стоимости приобретенных пропусков.

Болельщики, которые покупали билеты онлайн, получат деньги автоматически на свои счета в течение 30 календарных дней, при этом скорость зачисления будет зависеть от работы конкретного банка. Те же, кто оформлял билеты в кассах, должны лично обратиться к той же кассе, вернуть бумажный пропуск и получить деньги наличными. Клуб отдельно извинился перед болельщиками за причиненные неудобства.

Напомним, 7 декабря харьковский Металлист 1925 в статусе номинального хозяина встречался с ровенским Вересом в Житомире в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Стартовый свисток был запланирован на 15:30 по киевскому времени, но начало игры пришлось отложить из-за отключения электроэнергии на стадионе.

В итоге поединок все же начался, однако длился всего девять минут: новые перебои с освещением заставили арбитра остановить матч и отправить команды в подтрибунное помещение. Попытка возобновить игру на 18-й минуте оказалась безуспешной – уже через две минуты свет снова погас, после чего главный арбитр Виталий Романов принял решение досрочно завершить поединок, отметив, что продолжение в этот день невозможно. Дальнейшая судьба матча будет решена соответствующими инстанциями.

Ранее Верес выразил свою позицию по поводу недоигранного матча.