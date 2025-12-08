Сергей Разумовский

Верес сделал официальное заявление по поводу недоигрыша матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925.

Народный клуб Верес считает необходимым выразить свою официальную позицию по поводу матча пятнадцатого тура чемпионата VBET Украинской Премьер-лиги с харьковским Металлистом 1925, который вчера завершился досрочно из-за проблем с освещением на Центральном городском стадионе в Житомире. За почти четыре года после начала полномасштабного вторжения ни один матч на Центральном городском стадионе Житомира не был сорван из-за проблем с освещением. Народный клуб Верес владеет информацией, что в день игры седьмого декабря 2025 года по этому адресу также не происходило никаких отключений электроснабжения. То есть, ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО. Это свидетельствует о том, что именно организаторы матча несут ответственность за перегрузку линий электропередач, что вызвало скачок напряжения и поломку автоматов. Это никак не связано с отключениями электроэнергии. А значит этот случай никоим образом не подпадает под определение "форс-мажор", которым сейчас оперируют часть медиа и блогосферы. НК Верес

Ровенский клуб считает, что на Металлисте 1925 лежит ответственность как за прерывание питания, так и за неготовность генераторов к работе.

Перебои с электроснабжением на стадионе начались еще до запланированного начала игры. Из-за этого старт матча пришлось отложить более чем на десять минут. Организаторы встречи обязались устранить неисправности, и команды вышли на футбольное поле. На девятой минуте встречи свет исчез снова. Арбитр матча Виталий Романов попросил футболистов в раздевалки. И после примерно десятиминутной паузы команды снова вернулись в игру. В течение следующих восьми игровых минут электроснабжение исчезало еще трижды. После этого арбитр Виталий Романов вновь попросил команды в раздевалки. В это время представители обоих клубов, арбитры и делегаты УАФ собрались для обсуждения ситуации. Народный клуб Верес получил предложение еще раз выйти на поле после устранения всех неисправностей и доиграть этот матч. Спортивный директор красно-черных Юрий Габовда согласился пойти навстречу хозяевам, поскольку представители Металлиста 1925 заверили, что устранят проблему. Арбитр матча в присутствии всех объявил: если проблема повторится - игра не будет продолжена. И никакой речи о доигрывании на следующий день или в любой другой день не шло. Никаких подобных предложений в тот момент не звучало. Менее чем за три минуты после очередного возобновления матча свет снова исчез. Резервный источник питания, необходимый для проведения матчей в условиях войны, также оказался неготовым. После включения генератора выяснилось, что он не может обеспечить работу табло и системы VAR. Даже после этого футбольный клуб Верес был готов играть и в третий раз наша команда вышла на футбольное поле. До тех пор, пока электроснабжение вновь не исчезло. НК Верес

В Вересе подчеркнули, что будут ждать решения КДК.

Народный клуб Верес считает, что полная ответственность за срыв матча седьмого декабря лежит на его организаторах. А учитывая все перечисленное выше, считаем спекуляции на теме войны и сложной ситуации в энергосистеме страны, которые начали распространяться в медиа, неуместными. Подчеркиваем, что наш клуб сделал все возможное, чтобы продолжить игру. Верес готов играть, что и подтвердил наш третий выход на футбольное поле. Но сейчас клуб ждет решения КДК, которое должно быть справедливым и о равных условиях для всех клубов Украинской Премьер-лиги. НК Верес

