Сергей Разумовский

Металлист 1925 начал зимний этап подготовки в Испании. О прибытии команды на учебно-тренировочный сбор сообщила пресс-служба харьковского клуба.

Дорога для делегации оказалась довольно продолжительной: чуть более чем за сутки Металлист 1925 добрался из заснеженного Счастливого до теплого побережья Коста-дель-Соль. На первый отрезок сборов команда остановилась в отеле Эльба в городе Эстепона — именно там футболисты будут жить и тренироваться ближайшие 11 дней. После этого клуб планирует сменить базу: следующей локацией станет отель СО в Сотогранде.

В целом подготовка Металлиста 1925 в Испании продлится до 13 февраля. На сбор в настоящее время прибыли 27 футболистов, которые будут работать над физической готовностью и игровыми взаимодействиями перед возобновлением официальной части сезона.

Состав команды

Вратари: Олег Мозиль, Ярослав Проценко, Данило Варакута, Никита Гончаров

Защитники: Дмитрий Капинус, Владимир Салюк, Евгений Павлюк, Александр Мартынюк, Илья Крупский, Артем Шабанов, Игорь Снурницын, Денис Кондратюк

Полузащитники: Иван Калюжный, Ари Моура, Вячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамик Гаджиев, Игорь Когут, Эрмир Рашица, Иван Литвиненко, Владислав Калитвинцев, Батон Забергджа, Андрей Король, Иван Багрий

Нападающие: Кристиан Мба, Питер Итодо, Ярослав Карпизин

Первую контрольную игру на испанском этапе подготовки команда проведет уже в это воскресенье, 18 января. Соперником Металлиста 1925 станет австрийский Вольфсберг.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 интересуется игроком Полесья.