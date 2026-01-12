Павел Василенко

Металлист 1925 проявляет интерес к 28-летнему защитнику Сергею Чоботенко. Как сообщает Sport.ua, футболист находится в шорт-листе харьковского клуба.

Чоботенко выступает за Полесье с июля 2023 года. Его контракт с житомирской командой рассчитан до конца сезона 2025/26.

Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в один миллион евро.

Ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что руководство Полесья отстранило Чоботенко от тренировок с первой командой из-за того, что игрок шантажировал менеджмент во время обсуждений по продлению контракта. Позже защитник опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне Чоботенко отыграл за Полесье 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Полесье ушло на зимний перерыв, имея 30 очков после 16 туров. Житомиряне занимают третье место в таблице УПЛ.