Металлист 1925 вслед за Шахтером подпишет Кавана из Бразилии
Хотя 18-летний футболист выступает за латиноамериканский клуб, у него неожиданное гражданство. Это уже не похоже на Динамо
около 1 часа назад
Атакующий полузащитник Крузейро Кауан Баптистелла близок к продолжению карьеры в Металлисте 1925. Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, и соглашение по 18-летнему футболисту может быть оформлено в ближайшее время. Отмечается, что для итальянца харьковчане готовят долгосрочный контракт. Ожидается, что договор будет рассчитан на четыре года, что свидетельствует о ставке клуба на развитие молодого игрока.
На прошлой неделе Баптистелла отметился результативным действием в важном матче на юношеском уровне: он отдал ассист в финале Копиньи-2026, где Крузейро U-20 победил Сан-Паулу U-20 со счетом 2:1. Этот турнир традиционно считается одной из главных площадок в Бразилии для демонстрации молодых талантов.
Статистика хавбека в системе Крузейро выглядит заметной: за юношескую команду клуба он провел 33 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. Также Баптистелла уже имеет опыт в первой команде — сыграл один матч и записал на свой счет одну голевую передачу.
