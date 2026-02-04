Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Крузейро Кауан Баптистелла близок к продолжению карьеры в Металлисте 1925. Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, и соглашение по 18-летнему футболисту может быть оформлено в ближайшее время. Отмечается, что для итальянца харьковчане готовят долгосрочный контракт. Ожидается, что договор будет рассчитан на четыре года, что свидетельствует о ставке клуба на развитие молодого игрока.

На прошлой неделе Баптистелла отметился результативным действием в важном матче на юношеском уровне: он отдал ассист в финале Копиньи-2026, где Крузейро U-20 победил Сан-Паулу U-20 со счетом 2:1. Этот турнир традиционно считается одной из главных площадок в Бразилии для демонстрации молодых талантов.

Статистика хавбека в системе Крузейро выглядит заметной: за юношескую команду клуба он провел 33 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. Также Баптистелла уже имеет опыт в первой команде — сыграл один матч и записал на свой счет одну голевую передачу.

