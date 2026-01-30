Президент ровенского Вереса Иван Надеин прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем против Металлиста 1925, который в Житомире пришлось досрочно прервать из-за проблем с освещением. По словам Надеина в комментарии пресс-службе клуба, Верес готов доиграть поединок, однако клуб предлагает провести доигрывание не в Житомире, а в Ровно.

В ситуации с матчем Металлист 1925 – Верес, закон не сработал, закон до сих пор ничего нам не сказал, по крайней мере, кто прав в этой ситуации. Не признавать проблему – это на самом деле достаточно слабая позиция. Более сильная - признать проблему, сказать: «Не досмотрели, не включился генератор»... У меня есть своя информация, что просто перегрузили внутреннюю сеть.

На самом деле все эти моменты о признании своей вины - это тоже достаточно сильный шаг. Признали бы вину, и это могло бы изменить ситуацию. Пошли бы мы в таком случае навстречу?

Мы и сейчас готовы идти навстречу. Это впервые прозвучит, но мы сегодня готовы предложить Металлисту 1925 сыграть в Ровно. Конечно, если этот вопрос поддержит наблюдательный совет нашего клуба. Во-первых, мы сможем таким образом подарить праздник футбола нашим болельщикам. Этот матч будет точно топовый. Назвать его можно было бы матчем света и единства.