«Ми цього очікували». Киву – о поражении Интера от Ливерпуля
Нерадзурри позволили красным догнать себя в турнирной таблице Лиги чемпионов
около 3 часов назад
Главный тренер Интера Кристиан Киву оценил поражение подопечных в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы ожидали их интенсивности и агрессивности. Мы начали медленно, но потом действовали лучше. Мы старались поддерживать этот темп, но в заключительной части матча у нас осталось меньше сил.
На стартовых минутах мы испытывали трудности против их качества. Также не помогли травмы в первом тайме. Нам пришлось распределять свои силы, и мы старались сделать всё, что могли.
