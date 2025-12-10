Главный тренер Интера Кристиан Киву оценил поражение подопечных в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы ожидали их интенсивности и агрессивности. Мы начали медленно, но потом действовали лучше. Мы старались поддерживать этот темп, но в заключительной части матча у нас осталось меньше сил.

На стартовых минутах мы испытывали трудности против их качества. Также не помогли травмы в первом тайме. Нам пришлось распределять свои силы, и мы старались сделать всё, что могли.