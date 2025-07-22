Сегодня киевское Динамо проведет первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского сыграет на выезде против мальтийского клуба Хамрун Спартанс.

Бывший игрок Динамо Тарас Михалик в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от этого поединка.

«Динамо выше по классу и подбору игроков, чем Хамрун Спартанс, но сказать, что киевляне должны однозначно громить мальтийцев, не могу. Не думаю, что так будет. Динамо должно уверенно проходить Хамрун Спартанс, таково мое мнение.

Не люблю прогнозировать. Хочу, чтобы Динамо выиграло спокойно и без нервов».