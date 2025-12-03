Михавко заинтересовал два турецких клуба
Источник сообщил подробности
около 7 часов назад
Фото - ФК Динамо
Трабзонспор продолжает рассматривать вариант с усилением своего центра защиты в зимнее межсезонье, сообщает издание Günebakış.
Турецкий клуб снова вернулся к варианту с подписанием защитника киевского Динамо Тараса Михавка, которым интересовался еще летом.
Отмечается, что в услугах украинского оборонца заинтересован также действующий чемпион Турции Галатасарай.
20-летний Тарас Михавко в нынешнем сезоне во всех клубных турнирах провел 23 матча за Динамо, забив три гола.
Контракт защитника с киевлянами рассчитан до 28 февраля 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.