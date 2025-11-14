Дебют Михавка за сборную Украины не остался незамеченным легендой Шахтера
Игрок Динамо получил шанс от Реброва
около 18 часов назад
Тарас Михавко / Фото УАФ
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт оценил дебют центрбека Динамо Тараса Михаевко в матче 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции (0:4). Его слова приводит Footboom.
Насколько же опытный Михаевко?.. Наоборот, я считаю его ещё молодым и недостаточно опытным футболистом. Именно это и не позволило ему сыграть верно. Нужно было стоять и перекрывать таким образом путь… Пенальти, конечно, был однозначен, - объяснил Вирт.
Все перипетии вокруг матча пятого тура квалификации на чемпионат мира-2026, анализ и обзор игры – на странице события Франция – Украина на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
👀 Это конец? Каковы шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2026? 👀