Сергей Разумовский

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время может покинуть Эвертон. Об этом сообщает The4thofficial.net. Переговоры по новому контракту не продвигаются, поэтому будущее украинца в мерсисайдском клубе остается неопределенным.

Эвертон до сих пор не продлил контракт с Миколенко, который действителен до 30 июня 2026 года. В таких условиях футболист может рассматривать другие варианты и вести переговоры о потенциальном сотрудничестве с альтернативными клубами.

Источник отмечает, что этой ситуацией могут воспользоваться турецкие гранды Галатасарай и Фенербахче. Фенербахче якобы готов ждать до лета, чтобы попробовать подписать украинца на правах свободного агента, тогда как Галатасарай рассматривает вариант немедленного трансфера уже в зимнее окно, чтобы опередить принципиального соперника.

В этом сезоне 26-летний Миколенко сыграл 23 матча на клубном уровне и получил 4 предупреждения. С 2022 года он провел за Эвертон 145 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста — это наибольшее количество игр в его карьере (для сравнения, за Динамо он сыграл 132 матча). Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

Ранее Эвертон с Миколенко выстрадал ничью с Лидсом.