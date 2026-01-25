Сергей Разумовский

Центральный защитник Тоттенхэма Раду Дрегушин оказался в поле зрения Милана. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

Итальянский клуб уже сделал запрос о возможном трансфере 23-летнего футболиста сборной Румынии и собирает информацию об условиях потенциальной сделки. Дрегушин присоединился к Тоттенхэму в январе 2023 года, а сумма его перехода, по имеющимся данным, составила 25 млн евро.

В то же время последний год для защитника был непростым: из-за травмы он находился вне игры с февраля прошлого года до ноября, что существенно повлияло на его игровую практику и роль в команде. В текущем сезоне Дрегушин провел лишь один матч, так что интерес Милана может быть связан как с поиском усиления в центре обороны, так и с возможностью использовать ситуацию, когда игрок не имеет стабильного места в ротации лондонского клуба.

