Павел Василенко

Итальянские Милан и Интер достигли соглашения с городом о приобретении своего домашнего стадиона «Сан-Сиро», что позволит им начать работу над новым проектом после получения административных разрешений.

Клубы приобретут стадион и окружающую землю примерно за 200 миллионов евро. Они планируют построить на этом месте абсолютно новый стадион, что приведет к частичному или полному сносу «Сан-Сиро».

Новая трибуна будет иметь вместимость 71 500 мест, а рядом с ней будет построен торговый центр, офисные помещения, гостиница, парк, музей и оздоровительный центр, сообщает DPA.

«Мы достигли соглашения с обоими миланскими клубами. Новый стадион должен быть завершен к 2031 году, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ясно дал нам понять, что не будет рассматривать Милан как хозяйку чемпионата Европы 2032 года, пока не будет построен новый стадион «Сан-Сиро», – сказал мэр города Джузеппе Сала.

Строительные работы точно не начнутся до начала Зимних Олимпийских игр следующего года, так как «Сан-Сиро» должен принять церемонию открытия, которая запланирована на 6 февраля 2026 года.